Enel, investimento da oltre 1 miliardo di dollari per impianto pannelli solari in Oklahoma

(Teleborsa) -North America, attraverso la sua affiliata 3Sun USA, ha annunciato di aver scelto(vicino a Tulsa, in Oklahoma) come luogo per collocare il suoinnovativi e sostenibili e di fabbricazione americana.Si tratta di uno dei maggiori investimenti per la produzione di energia solare da quando è stato approvato l'Inflation Reduction Act (), e l'annuncio arriva in un momento di crescenti tensioni con la, che rimane il maggior fornitore di componenti per impianti fotovoltaici al mondo.La fabbrica, che dovrebbe avere una capacità produttiva annua di 3 gigawatt (GW), prevede une si prevede che creerà circa 1.000 nuovi posti di lavoro permanenti diretti entro il 2025. La costruzione dovrebbe iniziare nel autunno del 2023 e si prevede che i primi pannelli saranno disponibili sul mercato entro la fine del 2024."Siamo orgogliosi di aiutare a inaugurare una nuova era dell'energia prodotta in America e di farlo con uno stato che è già leader nel settore energetico - ha commentato, head of 3Sun USA - La nostra selezione dell'Oklahoma è una testimonianza della forza del sito di Tulsa, dell'impegno dello Stato per lo sviluppo della forza lavoro e di un".