Grecia, vittoria schiacciante del conservatore Mitsotakis che vuole stravincere: presto nuove elezioni

(Teleborsa) - Vittoria netta del partito conservatore dinelle elezioni parlamentari in Grecia che si sono tenute nella giornata di ieri.(ND) ha ottenuto il 40,8% dei voti (risultati ancora parziali), in netto vantaggio sulla sinistra dell'ex premierche si ferma al 20% dei voti, davanti al partito socialistache incassa l'11,6%. Tuttavia, Mitsotakis se non raggiungerà il suo obiettivo di una maggioranza assoluta dei seggi nel nuovo Parlamento ha già fatto intendere che porterà il Paese di nuovo alle urne a fine giugno per consolidare il risultato.Il leader conservatore ha definito la sua vittoria "une ha fatto capire che vuole andare a nuove elezioni, che potrebbero tenersi alla fine di giugno o all'inizio di luglio, e gli consentiranno, se confermerà questa performance, di ottenere la"Il risultato ha dimostrato che ND ha il consenso dei cittadini a governare da solo", ha dichiarato Mitsotakis.Le elezioni di ieri si sono svolte infatti con un nuovoche elimina l'assegnazione dei 50 seggi al partito più votato, ma quando si tornerà a votare ilverrà reintrodotto: e al governo di destra basterà il 37% dei voti per governare con la maggioranza assoluta dei seggi. La Grecia oggi gode di una situazione economica abbastanza positivo: la disoccupazione e l'inflazione sono diminuite, mentre la ripresa delha portato la crescita al 5,9% nel 2022. Quelle di ieri sono le prime elezioni in Grecia da quando la sua economia ha cessato di essere sotto stretta supervisione da parte di istituti di credito internazionali.Si tratta di un duro colpo per Tsipras, che ha perso la sua quarta battaglia elettorale consecutiva dopo essere stato premier dal 2015 al 2019, mandato durante il quale ha condotto imolto difficili con i creditori che fecero quasi uscire la Grecia dall'euro. Tsipras ha lasciato sul terreno un terzo dei voti ottenuti nel 2019, e in alcune aree è perfino arrivato alle spalle del partito socialista Pasok-Kinal, guidato dal 44enneUn'altra vittima del voto è stato l'ex ministro delle Finanze,il cui partito di sinistra anti-austeritànon è riuscito nemmeno ad arrivare in Parlamento. Il migliore alleato del governo di destra sono state le divisioni dell'opposizione, che è andata al voto frammentata e conflittuale. Mitsotakis ha commentato: "Correremo più velocemente, per migliori stipendi, posti di lavoro, un migliore sistema sanitario, una Grecia più forte" e ha aggiunto: "Sono fiero e sento il peso della responsabilità per un risultato così importante".