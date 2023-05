Industrie De Nora, Massimiliano Moi nominato CFO

Industrie De Nora

(Teleborsa) - Massimiliano Moi assumerà il ruolo di Chief Financial Officer di, con decorrenza 29 maggio 2023, ed avrà l’incarico di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, oltre a sviluppare e coordinare i processi di budgeting, controllo di gestione e dei sistemi informativi.Moi ha maturato una più che trentennale esperienza internazionale in ambito consulenziale, finanziario e industriale, presso primarie realtà. Dopo una Laurea cum laude presso l’Università Bocconi, ha iniziato la propria carriera in Boston Consulting Group, con incarichi tra Milano e Chicago, e nei servizi bancari e finanziari tra Londra e Milano, prima di passare in Sapient Corporation. In seguito, ha rivestito ruoli di crescente responsabilità in Banca Intesa e Unicredit, per poi ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer in Eataly, dove ha contributo a raddoppiare il fatturato dell’azienda, e dal 2021 l’incarico di Chief Financial Officer in Technogym.Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, Moi non possiede azioni De Nora.