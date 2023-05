Pechino mette al bando i chip di Micron nonostante "disgelo" annunciato da Biden

Micron Technology

(Teleborsa) -il principale produttore statunitense di chip,, escludendolo dai principali progetti infrastrutturali del Paese perchè ritiene che i suoi prodotti rappresentino unUn danno ingente per la big statunitense dei semiconduttori, che. Il bando segue il provvedimento assunto dalle autorità cinesi a marzo, quando Micron era stata posta sotto osservazione per tutelare la catena di approvvigionamento e la sicurezza nazionale.Si tratta delnei confronti di un produttore americano in quella che può essere definita come la, e segue i paletti posti dal Dipartimento del commercio USA, con l'introduzione diper le società che commerciano semiconduttori ed apparecchiature per la produzione di chip alle aziende cinesi.Ad annunciare il bando è stata, nella giornata di domenica, l'o CAC, secondo cui "la review ha rilevato che i prodotti di Micron presentano seri rischi per la sicurezza della rete, che pongono rischi significativi per la sicurezza della catena di approvvigionamento delle infrastrutture informatiche critiche della Cina, incidendo sulla sicurezza nazionale della Cina". Ma l'autorità cinese non ha fornito dettagli sui rischi specifici che ha affermato di aver trovato o in quali prodotti Micron li ha trovati.Un provvedimento che produce unafra Pechino e Washington, a dispetto deiIl, in occasione della conferenza stampa finale del vertice, ha detto infatti di aspettarsied ha affermato chedi atteggiamentoe della sua indipendenza e sulla "politica della Unica Cina". "Noi chiediamo a tutte le parti di risolvere le questioni con mezzi pacifici", ha aggiunto il Presidente riferendosi anche alla questione russa.