Alfonsino, ricavi in aumento a 1,2 milioni nel primo trimestre 2023

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso ilcon undi circa 1,2 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al primo trimestre dell'esercizio 2022 (pari a circa 1,1 milioni).Il, pari a circa 132.779, è in diminuzione del 7% rispetto all'esercizio precedente, mentre crescono il(+6% a 24,07 euro) e il(+16% a 9,20 euro). Positivo anche il dato sui ricavi dalle prestazioni servizi, pari a circa 49 mila euro, in aumento del 62%."I dati di questo primo trimestre 2023 sono per noi- ha commentato l'- La crescita del fatturato del 9%, la sostanziale stabilità dei volumi e l’aumento dei valori legati alle transazioni sono rappresentativi di una performance solida e continuativa, riflesso del buon lavoro di ottimizzazione svolto nei mesi precedenti sulla nostra infrastruttura aziendale. In questo senso, rimaniamo fiduciosi nel positivo proseguimento del percorso di crescita intrapreso".