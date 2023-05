Borse europee deboli su dati PMI eurozona e colloqui debito USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le, in una seduta priva di grandi spunti. Gli investitori guardano agli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) dell'Eurozona e al braccio di ferro fra democratici e repubblicani sul tetto al debito USA.Sul primo fronte, l'ha segnato il, registrando una forte espansione economica nel secondo trimestre. Tuttavia, il tasso di crescita è diminuito a causa del flusso dei nuovi ordini quasi allo stallo, generando una crescita sempre più disomogenea. Il forte aumento del settore terziario si è contrapposto ad un calo maggiore della produzione industriale, legati a loro volta al divario sempre più ampio tra il rilancio della domanda dei beni e dei serviziPer quanto riguarda le notizie da oltreoceano, l'è concluso, ma è stato definito "produttivo" da entrambi, che da ora in poi si incontreranno ogni giorno. Sia Biden sia McCarthy hanno ribadito che un default è fuori discussione e che un accordo è possibile, anche se Janet Yellen ha ripetuto che il default è possibile a partire dal 1° giugno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve calo dell', che scende a 1.959,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%.Invariato lo, che si posiziona a +185 punti base, con ilche si attesta al 4,32%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,97%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.323 punti. In lieve ribasso il(-0,35%); senza direzione il(+0,04%).di Piazza Affari, su di giri(+2,47%). Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,46%. Salecon un +1,14%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, con un -2,97%. Negativa, che ottiene -2,22%. Giù anche, che mostra una perdita dell'1,52%.del FTSE MidCap,(+2,87%),(+2,62%),(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, con un ribasso del 3,38%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,89%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.