Chevron corre promossa da HSBC

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza del 3,14%, complice la promozione giunta da HSBC. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo del colosso petrolifero statunitense portandolo a "buy" dal precedente "hold".Ieri Chevron ha annunciato di aver siglato un accordo per acquisire tutte le azioni in circolazione di PDC Energy in una transazione interamente azionaria del valore di 6,3 miliardi di dollari, o 72 dollari per azione."Le risorse attraenti e complementari di PDC rafforzano la posizione di Chevron nei principali bacini di produzione degli Stati Uniti - ha affermato Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron - Questa transazione accresce tutte le misure finanziarie importanti e migliora l'obiettivo di Chevron di fornire in sicurezza rendimenti più elevati e emissioni di carbonio inferiori".Il trend delmostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 154,8 USD. Prima resistenza a 158,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 152,4.