Da Credem green bond da 400 milioni

Credem

(Teleborsa) - Credito Emiliano (), tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, ha lanciato oggi con successo la sua seconda emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. L’emissione, in formato Senior Non Preferred (“SNP”), rappresenta il terzo strumento ESG lanciato sul mercato dal Gruppo da inizio 2022.Il bond rappresenta ilfinalizzato a sostenere la raccolta istituzionale del Gruppo e la sua continua crescita dimensionale.La transazione ha ottenuto grande favore da parte del mercato con unaL’emissione è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework di Credem, recentemente aggiornato ad inizio maggio 2023, il quale consente al Gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale. In dettaglio, i proventi della nuova emissione saranno allocati al finanziamento e rifinanziamento di asset green, contribuendo a favorire la transizione economica del Paese e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il Gruppo si è prefissato nell’ambito del proprio piano di business.Il green bond, con rating atteso Ba1 da parte di Moody’s e BBB- di Fitch, avrà una durata di 6 anni, e possibilità di rimborso anticipato al penultimo anno, al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare. Lo spread finale dell’obbligazione è di 250 punti base sopra il tasso Mid Swap di riferimento. È previsto il pagamento di unaannuale del 5,625%.L’emissione obbligazionaria di Credem è stata supportata da un sindacato di banche con BNP Paribas (Arranger Programma EMTN), Barclays, Crédit Agricole CIB (Green Structuring Advisor) ed IMI-Intesa San Paolo in qualità di Joint Bookrunner.Il 55% dell’emissione è stata collocata ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 45% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente in UK e Irlanda (14%), Germania e Austria (12%) e Francia (7%).In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione dell’emissione società di asset managers (45%), banche (34%) e società di assicurazioni (11%). Forte partecipazione da parte di investitori ESG per la prima emissione SNP Green di Credem, pari a più della metà del totale collocato.