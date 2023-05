ELES, ricavi in crescita del 36% nel 1° trim grazie a contributo CBL Electronics

ELES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha registrato(che tengono conto dell'acquisizione di CBL Electronics da ottobre 2022) pari a 6,3 milioni di euro neldel 2023, in crescita del 36% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente."I risultati espressi dal gruppo nel primo trimestre sono di estremo interesse edi crescita e diversificazione perseguita lo scorso anno, mediante l'acquisizione di CBL e l'ingresso nel settore Aerospace&Defence - ha commentato l'- Per il 2023 ci poniamo due obiettivi ambiziosi: intendiamo da un lato lavorare a liberare il potenziale ancora inespresso dal processo di integrazione delle società del gruppo e dall'altro continuare nel percorso di crescita, anche per linee esterne".La quota deisi attesta a 5,1 milioni (+144% rispetto al 31 marzo 2022) ed è pari al 81% del totale. L'è pari al 60% dei ricavi totali.I ricavi delle vendite consolidati, che tengono conto dell'acquisizione della società Campera Electronic System (da gennaio 2022), sono pari a 4,9 milioni, in crescita del 6%.