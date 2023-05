Emergenza maltempo, ok a decreto legge. Meloni: "Oltre 2 miliardi per zone colpite"

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sull'emergenza maltempo che è stato illustrato dalla

"Vorrei raccontare i provvedimenti licenziati, che offrono prime importanti risposte ai territori colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna" ha detto la Premier al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagnae. "È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure", ha aggiunto. "Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione - ha sottolineato la premier - . Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri". "Nella situazione attuale in cui si trova l'Italia, trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Va dato atto a tutto il governo di essersi dedicato all'emergenza con il massimo della concentrazione, disponibilità e operatività possibile".. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi" ha detto Meloni.per la continuità didattica, e la facoltà al ministro dell'Istruzione, con ordinanza, a lavorare con una certa flessibilità all'adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti" ed è prevista "la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche una una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro"."Il ministero degli Affari esteri ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest con una copertura di ulteriori 300 milioni di euroche riguarda tassi agevolati a fondo perduto" ha precisato Meloni sottolineando che "ci sarà fase di ricostruzione, sulla quale ancora non siamo ancora in grado di quantificare complessivamente, ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlando con Giorgia Meloni dopo il consiglio dei ministri. "Nella velocità e nell'efficacia nel dare una risposta a cittadini e imprese ci sarà la possibilità di essere capiti. C'è chi ha perso tutto o quasi". "Grazie alla premier per essere venuta nella nostra terra ferita e così ai ministri e ai sottosegretari. Abbiamo portato il sistema delle imprese, i professionisti e i sindacati. È un modo di lavorare che abbiamo già sperimentato e che è stato utilissimo per affrontare l'emergenza e la ricostruzione. C'è chi ha perso tutto e chi quasi tutto". "Solo i danni alle strade sono di un miliardo", ha aggiunto anticipando che giovedì