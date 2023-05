Gazprom, utile netto in calo del 40% a causa dell'aumento delle tasse

(Teleborsa) -, colosso energetico a controllo statale, ha chiuso ilcon undi 1,2 trilioni di rubli (oltre 14 miliardi di euro), in diminuzione del 40% rispetto ai 2,09 trilioni di rubli dell'anno prima. "verificatisi nella seconda metà dell'anno in esame hanno avuto un impatto sull'ammontare dell'utile", si legge in un comunicato.L'è stato di 3,6 trilioni di rubli, "che è paragonabile al risultato record del 2021 e supera significativamente le cifre degli anni precedenti", viene sottolineato.Il consiglio di amministrazione della società controllata dal Cremlino hadopo aver assegnato un dividendo semestrale di 1,2 trilioni di rubli. Gazprom ha parlato di questa somma come di "un importo record di dividendi nella storia di Gazprom e del mercato azionario russo".Ilin termini di indebitamento netto/EBITDA ammontava a 1,1 in rubli alla fine del 2022, rimanendo "vicino al limite inferiore dell'intervallo confortevole".