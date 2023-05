Giappone, PMI manifattura maggio aumenta a 50,8 punti

(Teleborsa) - In aumento l'attività della manifattura in, che supera anche il consensus. Il dato preliminare dell'di2023, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 50,8 punti, rispetto ai 49,5 di aprile, e risulta superiore ai 49,5 attesi dal mercato. L'indicatore si porta dunque sopra la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.La stima flash delindica un miglioramento del settore terziario, con il relativo indice che aumenta a 56,3 punti dai 55,4 di aprile. Il consensus era per 55,2 punti."Il settore privato giapponese ha proseguito su una traiettoria ascendente, come segnalato da un'ulteriore espansione a maggio - ha commentatopresso S&P Global Market Intelligence - Il tasso di crescita è accelerato da aprile fino a raggiungere il più forte da ottobre 2013 e il secondo più forte nella storia dell'indagine (da settembre 2007)"."Ihanno continuato a segnalare undi crescita con un nuovo aumento record dell'attività commerciale - ha aggiunto - mentre i produttori hanno indicato un miglioramento delle condizioni operative per la prima volta in sette mesi, con la produzione e i nuovi ordini che tornano in territorio di espansione per la prima volta dallo scorso giugno".