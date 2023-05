Usa, nuovo incontro "produttivo" tra Biden e McCarthy ma ancora nessun accordo su debito

(Teleborsa) - Ancora nessun accordo sultradopo l'ultimo incontro tra il presidente Usa,e lo speaker della Camera,. Un incontro definito "produttivo" ma che non è servito a trovare l'intesa su come evitare il default degli Stati Uniti. Dopo giornate di tensione e trattative interrotte, trapela però un certo ottimismo. "Non c'è ancora un accordo ma l'incontro è stato produttivo, il migliore che abbiamo finora avuto", ha detto McCarthy lasciando la. Un'intesa - ha aggiunto - può essere raggiunta: "Biden e i democratici vogliono un accordo, serve un compromesso", ha spiegato ribadendo la linea dei repubblicani, ovvero la necessità di ridurre le spese."Il problema non sono le entrate", ha detto McCarthy assicurando che innon c'è alcun taglio delle spese della difesa. Farlo "sarebbe un errore", ha osservato. Anche per il presidente Biden l'incontro con McCarthy è stato "produttivo": "abbiamo ribadito ancora una volta che il default non è un'opzione e che la sola strada per andare avanti è un", ha messo in evidenza il presidente americano assicurando che leandranno avanti a oltranza con l'obiettivo di trovare un'intesa che possa superare l'esame del Congresso.Ogni eventuale accordo dovrà infatti essere approvato da Camera e Senato e Biden e McCarthy sono consapevoli deiche questo comporta. I repubblicani più a destra e i democratici più a sinistra potrebbero sabotare l'intesa e far scivolare gli Stati Uniti nel loro primoIl segretario al Tesoro,, è tornata a ribadire l'allarme per l'1 giugno, quando glipotrebbero non essere più in grado di onorare i loro obblighi con una lettera inviata direttamente a McCarthy. "Le scrivo per dare seguito alle mie precedenti lettere relative al limite del debito e per fornire ulteriorisulla capacità del Dipartimento del Tesoro di continuare a finanziare ledel", ha scritto Yellen. "Scrivo per notare che stimiamo che è molto probabile che il Tesoro non sarà più in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo se ilnon agirà per aumentare o sospendere il limite del debito entro giugno, e potenzialmente già dal 1 giugno", ha concluso.