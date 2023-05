Yelp in rally a Wall Street su proposta TCS Capital Management

Yelp

Yelp

S&P-500

Yelp

Yelp

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,21% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che TCS Capital Management, investitore attivista che ha una partecipazione superiore al 4% in Yelp, società statunitense di recensioni in crowdsourcing per ristoranti, ha mandato una lettera al consiglio di amministrazione di Yelp per chiedere che sia esplorata una vendita dell'azienda o una fusione con la società di servizi online Angi.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 36,08 USD. Rischio di discesa fino a 33,69 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 38,47.