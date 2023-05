Yelp, investitore attivista TCS Capital chiede vendita o fusione con Angi

Yelp

(Teleborsa) -, investitore attivista che ha una partecipazione superiore al 4% in, società statunitense di recensioni in crowdsourcing per ristoranti, ha mandato una lettera al consiglio di amministrazione di Yelp per chiedere che siacon la società di servizi onlineLa lettera esprime "seriadel prezzo delle azioni di Yelp, con TCS Capital Management che ritiene che Yelp sia "incredibilmente sottovalutato" e potrebbe essere venduto a un acquirente strategico o di private equity per almeno 70 dollari per azione, oltre il 120% in più rispetto all'attuale prezzo delle azioni.In alternativa, Yelp dovrebbe esplorare una fusione con Angi per formare una potenza nel mercato dei servizi per la casa da 500 miliardi di dollari. "In qualità di ex membro del consiglio di amministrazione e investitore di lunga data in Angi, credo che una combinazione di Yelp e Angi produrrebbeche alla fine potrebbero raddoppiare il valore delle azioni di Yelp", afferma Eric Semler, presidente di TCS Capital Management.L'investitore attivista ritiene che ildi Yelp al miglioramento della performance del prezzo delle azioni sia il. Nonostante la scarsa performance del titolo, Stoppelman è rimasto amministratore delegato della società per quasi 20 anni. "Riteniamo che gestisca in modo inappropriato la società come suo feudo privato, anche se possiede solo il 5% delle azioni in circolazione (solo poco più di noi) e non ha diritti di voto speciali", si legge nella lettera.Secondo TCS Capital Management, esiste "un", inclusi acquirenti di private equity che sarebbero attratti dal marchio forte di Yelp, dal bilancio incontaminato, dalla solida crescita, dal flusso di cassa prevedibile e dall'opportunità di ottimizzare i margini. I suoi 73 milioni di utenti, 265 milioni di recensioni, 6,3 milioni di aziende e un enorme traffico organico potrebbero essere "altamente desiderabili per molte aziende orientate al digitale".