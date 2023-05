Abercrombie & Fitch migliora guidance dopo primo trimestre oltre le attese

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -ha registratopari a 836 milioni di dollari nel(terminato il 29 aprile 2023), in aumento del 3% rispetto allo scorso anno su base reported e in aumento del 4% su base valutaria costante. Letotali dell'azienda sono state positive del 3%.L'di 34 milioni di dollari ha registrato un netto miglioramento rispetto alla perdita operativa di 10 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. L'è stato di 0,39 dollari."L'anno fiscale 2023 ècon vendite nette del primo trimestre e margine operativo superiori alle nostre aspettative - ha commentato il- Le vendite nette sono cresciute del 3% rispetto allo scorso anno, guidate dai marchi Abercrombie, dove siamo cresciuti del 14%, raggiungendo le vendite del primo trimestre più alte in oltre un decennio. L'offerta di Abercrombie sta risuonando in modo significativo con il nostro cliente target, stabilendo diversi altri record di vendite in questo trimestre in tutti i sessi, le categorie e le aree geografiche."Guardando al futuro, rimaniamodei consumatori e sulla nostra capacità di reagire a un contesto macro dinamico, ulteriormente supportati dal nostro solido bilancio - ha aggiunto - Stiamo gestendo l'inventario in modo rigoroso e ogni marchio è in grado di inseguire la domanda".Ora la società, per l', una crescita delle vendite nette nell'intervallo dal 2 al 4%, rispetto alle previsioni precedenti dall'1 al 3%; il margine operativo dovrebbe essere compreso tra il 5 e il 6%, rispetto all'outlook precedente del 4-5%.