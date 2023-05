Alkemy, al via la prima tranche di buyback

Alkemy

(Teleborsa) -ha comunicato l'autorizzato dall’Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023, da effettuare anche in più tranche, che avrà unaIl Piano di Buyback ha lo scopo di utilizzare le azioni proprie acquistate, principalmente come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società e per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali.A partire2023 verrà avviata la2023.Alkemy ha inoltre precisato che, con riferimento alla prima tranche del Piano di Buyback, il controvalore massimo di tutti gli acquisti che potranno essere effettuati da mercoledì 24 maggio 2023 e fino al 23 giugno 2023 è stato stabilito in massimo 125.000 euro, mentre l’ammontare massimo di azioni proprie acquistabili sempre entro i termini della prima tranche del Piano è pari a 10.000 azioni (pari allo 0,18% circa del capitale sociale).Al 23 maggio 2023, la società detiene 139.315 azioni proprie, pari al 2,450% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,68%.