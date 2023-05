Pasquarelli Auto ammessa su EGM. Debutta il 26 maggio

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di, società operante nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di automobili e autoveicoli, sono statealle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza odierna e sarannoIl processo di quotazione su Euronext Growth Milan è curato da(che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialist).La concessionaria abruzzese sbarca a Piazza Affari con unadi circa 34,8 milioni di euro, dopo aver raccolto oltre 5,2 milioni di euro. Ildi collocamento è pari a 1,4 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,4 e 1,9 euro per azione). Ilè pari al 14,96%.Assumendo l'integrale esercizio dell', la capitalizzazione è di 35,2 milioni di euro, la raccolta di 5,6 milioni di euro (400.000 dall'esercizio della greenshoe) e un flottante del 15,93%.Il primo giorno di negoziazione (26/05/2023) sulle azioni Pasquarelli Auto non sarà consentita l'immissione di. Nello stesso giorno iniziano gli scambi anche i"WARR PASQUARELLI 2023-2026".