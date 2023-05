Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 16 al 19 maggio 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0029% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 14,8198 euro per azione, per un controvalore di 17.591,06 euro.Al 19 maggio, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 228.957 azioni ordinarie (pari allo 0,5638% del capitale sociale).