UK, CMA valuta violazione concorrenza di HSBC, Citi, Deutsche, Morgan Stanley e RBC

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha provvisoriamente rilevato che- hannopartecipando a una o più serie di chat one-to-one tra il 2009 e il 2013.Gli scambi di informazioni hanno avuto luogo nelletra un piccolo numero di trader che lavoravano presso le banche e si riferivano all'acquisto e alla vendita di, in particolare gilt e gilt asset swap. Ciò includeva dettagli sui prezzi e altri aspetti delle loro strategie di trading, si legge in una nota dell'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati.Scambiando illegalmente informazioni riservate sotto il profilo della concorrenza anziché competere pienamente, le banche coinvolte in questi accordi "avrebbero potuto, tra cui, tra gli altri, i fondi pensione, l'UK Debt Management Office (che vende gilt all'asta) e, infine, il Tesoro britannico e i contribuenti del Regno Unito", viene sostenuto.al presunto comportamento illecito ai sensi della politica di clemenza della CMA edella CMA. Entrambe le banche hanno ammesso il loro coinvolgimento in attività anticoncorrenziali e, a condizione che continuino a collaborare e a rispettare le condizioni di clemenza, Deutsche Bank non sarà multata e qualsiasi sanzione che Citi riceverà sarà scontata.I risultati della CMA sono provvisori. Deutsche Bank e Citi hanno ammesso di aver partecipato alle presunte conversazioni individuali che si applicano a loro.. In questa fase, non si dovrebbe presumere che nessuna delle banche abbia violato la legge.