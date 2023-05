Neosperience, aumento di capitale per acquisire il residuo 49% di Rhei

Neosperience

HubSpot

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha deliberato unriservato, con esclusione del diritto di opzione e finalizzato all', il cui 51% è stato acquisito a fine 2021 In particolare, il CdA ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale della società per un importo complessivo di 80.000 euro, oltre un sovrapprezzo di 3.008.000 euro, per, aumento da attuarsi mediante emissione di 1.600.000 nuove azioni ordinarie.Le 1.600.000 azioni saranno, a fronte del conferimento di una quota rappresentativa del 49% del capitale sociale di Rhei, di cui Neosperience già detiene il 51%.Rhei è una società nota in Italia per essere partner di riferimento di, una delle piattaforme CRM di maggior successo al mondo. L', è ormai stata "sperimentata con successo con numerosi progetti e clienti, rafforzando l'offerta di Neosperience e dando vita alla prima proposta di CRM empatico al mondo", si legge in una nota.