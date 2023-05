Cina permette a Morgan Stanley di istituire unità locale per futures

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Al fine di favorire l'apertura del mercato dei futures al mondo esterno, la(CSRC) ha deciso di consentire adia Pechino.Allala CSRC, l'autorità di vigilanza della borsa valori cinese, aveva annunciato ladi estendere ulteriormente la portata di specifici tipi di futures, migliorare la partecipazione di trader esteri e sostenere le istituzioni finanziarie straniere che controllano o detengono una partecipazione in società di negoziazione di futures cinesi.La China Securities Regulatory Commission, si legge nella nota odierna che riguarda Morgan Stanley, ", a sostenere istituzioni estere qualificate per investire in società nazionali di futures, a migliorare continuamente la qualità delle operazioni di mercato e a servire lo sviluppo di alta qualità dell'economia reale".