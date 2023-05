Tokyo positiva con azioni chip e inflazione. Listini cinesi più deboli

Nvidia

(Teleborsa) - Le, facendo meglio della maggior parte degli altri mercati asiatici, grazie al(Advantest +4,3%, Tokyo Electron +4,4%, Dainippon Screen +5,8%), in scia ai risultati sopra le attese e al balzo a Wall Street del colosso. Il listino giapponese ha anche beneficiato di un', che potrebbe preannunciare una maggiore debolezza dell'inflazione a livello nazionale e mantenere la Banca del Giappone accomodante.Restano indietro, con gli investitori preoccupati per ile il peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti. Anche l'aumento dei casi di COVID-19 sta frenando gli investitori, con un nuovo focolaio destinato a raggiungere il picco entro la fine di giugno.Sul fronte valutario, fonti hanno detto a Reuters che lesono state vistenel mercato spot da giovedì a venerdì, per rallentare il ritmo del declino dello yuan.mostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,47%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,1%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.sale dello 0,33%.In frazionale progresso(+0,22%). Guadagni frazionali per(+0,5%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,21%).Il mercato azionario diper il Compleanno di Buddha.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,18%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,42%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.