Eni-RINA, accordo per decarbonizzazione del trasporto navale

Eni

(Teleborsa) -e RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, hanno firmato uncon l'obiettivo di sviluppare iniziative congiunte per contribuire al processo di transizione energetica edelle rispettive attività con particolare attenzione alL'accordo - si legge in una nota - prevede il coinvolgimento delle due aziende per sviluppare l'HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) prodotto da Eni nelle bioraffinerie di Venezia e Gela e di altri vettori energetici, come ad esempio idrogeno e ammoniaca "blu" o "verde". Inoltre, prevede lo sviluppo di iniziative che coinvolgano l'intera catena logistica dei nuovi vettori energetici e l'in termini di minori emissioni di CO2 resi possibili dai nuovi vettori lungo tutta la catena del valore."Grazie allo scambio di know-how e di esperienze, con Eni contribuiremo allo sviluppo di modelli innovativi di approvvigionamento energetico -- La nostra collaborazione si concentrerà all'inizio sul marine, un settore "hard to abate" molto diversificato che per decarbonizzare le sue attività dovrà trarre spunto da iniziative che si applicano in altri segmenti industriali"."In un’ottica di neutralità tecnologica, le soluzioni in fase di valutazione sono molteplici e grazie a questo accordo potranno essere studiate e sviluppate in un arco temporale di breve-medio e lungo termine con l'obiettivo di rendere il trasporto marino più sostenibile e di soddisfare le esigenze di armatori e operatori logistici", ha detto