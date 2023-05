Impianti, accordo con istituto bancario per cessione pro-soluto credito IVA

Impianti

(Teleborsa) -, nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration), in riferimento al Credito IVA indicato nel fascicolo di bilancio 2022, fa sapere che in data 2 maggio 2023 è stato presentato all’Agenzia delle Entrate il Modello IVA 2023 riferito al periodo di Imposta 2022 con apposizione del visto di conformità per Euro 1.155 migliaia, di cui Euro 555 migliaia da portare in compensazione o in detrazione con altri tributi ed Euro 600 migliaia da rimborsare.Al fine di ridurre i tempi di smobilizzo di quest’ultimo importo, in data odierna la Società ha siglato con uno dei propri partner bancaridi riferimento la cessione pro-soluto per l’importo complessivo richiesto come rimborso.La natura del Credito IVA è da ricondursi all’incremento del fatturato riferito ai clienti che operano in regime di “split payment” e al volume crescente di vendite estere legate alla divisione ECommerce che non generano per la Società IVA a debito.La Società ha ricevuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) la concessione del Credito di Imposta, per un ammontare di Euro 228.617.I benefici delle operazioni - spiega la società - si rifletteranno positivamente sui risultati semestrali, la cui approvazione è prevista, come da calendario finanziario, per il 28 settembre 2023.