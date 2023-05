Mutti, ricavi 2022 salgono a 563 milioni di euro. Margini sotto pressione

(Teleborsa) -, leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, ha chiuso il 2022 con undi 563 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al 2021. Per la prima volta, la quota di fatturato registrata all', pari al 51% ed equivalente a 286 milioni di euro, ha superato quella ottenuta in, pari al 49% e a 277 milioni di euro. Anche la quota a volume, che ammonta a un totale di 335 mila tonnellate, segue e consolida il trend vedendo un aumento di tonnellate vendute all'estero, pari a 190,4 mila, rispetto alle 144,6 mila vendute in Italia.La leadership di Mutti è testimoniata da unapari al 33,7% in Italia - la somma delle quote di mercato dei 3 competitor più forti non arriva a coprire la quota di Mutti - e del 15% in Europa. Sono 7 i paesi in Europa in cui Mutti oggi è leader di mercato: Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Slovenia e Italia. In Germania, mercato in cui l'azienda ha aperto la sua quinta filiale nel gennaio 2022, si consolida come seconda marca.L'aumento del costo dell'energia e dei materiali utilizzati dall'azienda per il packaging (vetro e latta) hanno fatto diminuire l'2022 a 44,7 milioni di euro (-7% rispetto al 2021). La(PNF) si attesta a -123 milioni di euro."I gravi fattori esogeni, dalla siccità agli aumenti di materie prime ed energia, che hanno caratterizzato il 2022 non hanno intaccato il nostro percorso di crescita - ha commentato l'- Una crescita sana e senza compromessi che pone sempre al centro ciò che più ci contraddistingue: la qualità. Il 2022 ci ha messo alla prova mettendo in luce il valore della nostra struttura: solida, dinamica, resiliente e capace di affrontare e superare con successo le avversità".