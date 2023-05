SBB valuta vendita di asset o dell'intera società

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della società immobiliare svedeseha deciso di ampliare la propria revisione delleal fine di massimizzare il valore per gli azionisti. Tali opzioni potrebbero includere ladell'azienda, di rami di attività o di attività specifiche, nonché altre transazioni strategiche, si legge in una nota.Tuttavia, in linea con la revoca dell'emissione di azioni D comunicata a inizio mese, il CdA ha deciso che qualsiasiordinarie A, B o D non rientri nell'ambito della revisione.Il board ritiene che il valore patrimoniale intrinseco dell'azienda sia nettamente superiore all'attuale valore di mercato. Pertanto, ha deciso che "è nel migliore interesse degli azionisti ampliare la propria revisione delle opzioni strategiche per".