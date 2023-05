Asda acquista attività di EG Group in UK e Irlanda per 2,3 miliardi di sterline

Walmart

(Teleborsa) -, catena britannica di supermercati, ha annunciato l'per undi sterline. In partucolare, Asda - di proprietà dei fratelli Issa, fondi di investimento gestiti da TDR Capital e- sta acquisendo il business EG UK e Irlanda costituito da circa 350 stazioni di rifornimento di benzina e oltre 1.000 punti di ristoro.L'acquisizionedi Asda con il contributo di circa 195 milioni di sterline di EBITDA dopo gli affitti, con ulteriori sinergie di conto economico di circa 100 milioni di sterline che dovrebbero essere generate nei prossimi tre anni."La combinazione di Asda ed EG UK&I crea un campione di convenience e food retailing, con- Gary Lindsay, Managing Partner di TDR Capital - Le due attività sono altamente complementari, riunendo l'attenzione tradizionale di Asda per i supermercati di dimensioni medio-grandi e quella di EG UK&I per la vendita al dettaglio, la ristorazione e il carburante".