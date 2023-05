Ecosuntek, ricavi 2022 balzano a 907 milioni con rally commodities

Ecosuntek

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'intera filiera dell'energia elettrica, ha chiuso il 2022 conpari a 906,64 milioni di euro (191,34 milioni di euro al 2021),pari a 17,34 milioni di euro (5,3 milioni di euro al 2021) epari a 8,5 milioni di euro (2 milioni di euro 2021)."Siamo, un anno caratterizzato da volumi in crescita, con ricavi che hanno sfiorato 1 miliardo di euro, anche per i picchi dei costi delle materie prime per fattori esogeni, quali le tensioni internazionali registrate in Ucraina - ha commentato l'-In tale contesto, ci rende orgogliosi essere riusciti a mantenere una buona marginalità, in crescita nei valori assoluti, segno evidente della nostra capacità di saper gestire al meglio il nostro core business, caratterizzato dall’intera gestione della filiera dell'energia elettrica".Laconsolidata al 31 dicembre 2022 è positiva (cassa) pari a 4,33 milioni di euro, contro 13,65 milioni di euro di debito netto dell'esercizio precedente."Per il futuro siamo fiduciosi, tenendo conto che nonostante l'andamento dei prezzi si stia normalizzando e tornando ai valori pre-guerra il gruppo, grazie all’aumento dei volumi di energia e gas transati, anche per il 2023 proseguirà nel raggiungimento di importanti risultati - ha aggiunto l'AD - Vorrei sottolineare infine che stiamo parallelamentea cui crediamo molto e che consideriamo strategica per il gruppo".