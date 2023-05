Mercati europei deboli. Milano schiva le vendite

Nvidia

(Teleborsa) -. Gli investitori continuano a guardare oltreceano, per capire se il Congresso approverà nei prossimi giorni l'accordo raggiunto domenica (dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dallo speaker della Camera Kevin McCarthy) sulla sospensione temporanea del. Continua anche l'attenzione sui, conche ha superato per la prima volta i mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.A Piazza Affaridi, dopo che l'AD Luigi Lovaglio ha dichiarato che la banca giocherà un ruolo importante nella costruzione di un, e di, dopo l'annuncio che il Tribunale Federale nazionale della FIGC ha accettato la proposta didel club, infliggendo una sanzione pecuniaria di 718.240 euro.Sul, in mattinata la BCE ha comunicato che i prestiti bancari alle imprese e alle famiglie dell'Eurozona hanno subito un nuovo rallentamento nel mese di aprile, l'Istituto nazionale di statistica (INE) spagnolo ha segnalato che i prezzi al consumo sono aumentati del 3,2% su base annua a maggio, l'Istat ha reso noto che il fatturato dell'industria italiana è tornato a diminuire su base congiunturale a marzo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'continua gli scambi a 1.961,3 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,94%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 70,01 dollari per barile, in forte calo del 4,11%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +181 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 4,15%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%,scende dell'1,38%, e calo deciso per, che segna un -1,29%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.576 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 28.654 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,58%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,84%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,73%. Buona performance per, che cresce dell'1,65%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,35%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,40%),(+1,77%),(+1,45%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,35%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,27%.