Nestlé, François-Xavier Roger si dimette. Anna Manz nuovo CFO

Nestlé

(Teleborsa) - Dopo otto anni in, François-Xavier Roger, Executive Vice President e Chief Financial Officer, ha deciso di dimettersi e di "intraprendere nuove sfide professionali". Lo ha annunciato la stessa società sottolineando che Roger ha fornito una forte leadership finanziaria e guidato la creazione di valore sostenibile per l'azienda.Anna Manz, attualmente Chief Financial Officer e membro del consiglio di amministrazione del London Stock Exchange Group (LSEG), entrerà a far parte di Nestlé come CFO. Manz diventerà anche membro del consiglio di amministrazione di Nestlé in qualità di vicepresidente esecutivo.Per garantire una transizione graduale, François-Xavier Roger rimarrà nel suo ruolo fino all'arrivo del suo successore., ha commentato: "A nome del nostro Consiglio di amministrazione e del nostro Comitato esecutivo, vorrei offrire i nostri sinceri ringraziamenti a François. Ci ha supportato nella definizione e nell'attuazione della nostra strategia di creazione di valore e ha aiutato a guidare Nestlé attraverso un ambiente macroeconomico molto turbolento negli ultimi tre anni. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi prossimi impegni. Allo stesso tempo, siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Anna Manz in Nestlé. Anna ha dedicato la sua carriera alla crescita delle imprese e al miglioramento dell'efficienza operativa. La sua profonda conoscenza del settore dei beni di consumo, unita alla sua vasta esperienza in molte funzioni aziendali, la rendono in una posizione unica per aiutare a guidare Nestlé nella sua prossima fase di creazione di valore"., ha commentato: "Sono molto orgoglioso di aver preso parte all'eccezionale percorso di creazione di valore di Nestlé. Ho avuto il piacere di guidare un team finanziario altamente professionale e ritengo che questo sia il momento opportuno per consegnare il mio responsabilità. Vorrei ringraziare Mark, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i miei colleghi per il loro supporto. Sono ansioso di garantire un passaggio di consegne senza intoppi ad Anna".