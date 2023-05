Stampa 3D, Stratasys continua a respingere offerta di Nano Dimension

Stratasys

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società statunitense attiva nelle soluzioni di stampa 3D con i polimeri, ha stabilito all'unanimità che l'offerta pubblica di acquistoda parte di, specializzata nelle stampanti elettroniche a tecnologia additiva, per l'acquisizione di azioni ordinarie di Stratasys a 18 dollari per azione in contanti "di Stratasys".Come già annunciato il 25 maggio 2023, Stratasys ha stipulato un, che è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Stratasys.è leader nella produzione di soluzioni di stampa 3D in metallo, sabbia e ceramica.Stratasys hadi acquisizione da parte di Nano Dimension, il suocon una quota del 14,2%."A causa della forza della nostra attività e del significativo potenziale di rialzo della nostra fusione in corso con Desktop Metal, la posizione del nostro consiglio di amministrazione è chiara: gli azionisti dovrebbero rifiutare l'offerta parziale di Nano e assicurarsi che le loro voci vengano ascoltate consegnando un avviso di opposizione contro l'offerta", ha affermatodel consiglio di amministrazione di Stratasys."Rimaniamo concentrati sull'agire nel migliore interesse degli azionisti di Stratasys e sul completamento della nostra fusione con Desktop Metal, nonostante laguidata da un consiglio di amministrazione e un team di gestione la cui legalità e autorità continuano a essere in discussione", ha aggiunto.