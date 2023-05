FILA, ritorno a EBITDA Margin del 17% in medio termine. Diverse opzioni per l'India

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, si aspetta une prevede una crescita incrementale della generazione di cassa nei prossimi cinque anni. È quanto emerso dal primo, che si è svolto oggi presso lo stabilimento oroduttivo di Rufina (FI).Nel corso dell'incontro con gli investitori è stato, in particolare: ricavi in aumento mid single digit grazie alla crescita organica nelle diverse aree di business; EBITDA in progresso più che proporzionale alla crescita dei ricavi; EBITDA Margin in miglioramento in virtù della riorganizzazione del Nord America, riduzione dei costi delle materie prime e dei trasporti e della crescita di India e Messico; Free cash flow to equity tra i 40 e i 50 milioni di euro; capex a circa 30 milioni di euro, di cui circa il 50% a supporto dello sviluppo dell'India; leva a 2,6/2,9X a tassi di cambio comparabili.Inoltre, il top management di FILA ha fornito agli investitori unodove si prevede una significativa crescita con un CAGR di oltre il 20% nei prossimi cinque anni a circa 300-350 milioni di euro di fatturato. Sempre nei prossimi cinque anni si stima un EBITDA margin in crescita fino a raggiungere circa il 14%. Infine, in India si prevede un investimento medio annuo a servizio della crescita dei prossimi cinque anni di circa 17 milioni di euro."Grazie al positivo andamento del business nel 2022 e nei primi mesi dell'anno in corso,per il 2023, con una crescita organica del fatturato mid single digit, guidata da India e Messico seguite alla ripresa del Nord America, un progresso più che proporzionale dell’EBITDA e un miglioramento del margine oltre a una significativa generazione di cassa", ha commentato l'"Abbiamo inoltre condiviso con gli investitori le aspettative di, mercato che prevediamo possa continuare a darci grandi soddisfazioni grazie alla crescita sostenuta da un solido piano di investimenti - ha aggiunto - Ci attendiamo infine che il contributo strategico di questo asset, caratterizzato da un progresso sia organico che indotto da possibili operazioni, possa contribuire significativamente all'apprezzamento del titolo FILA sul mercato e stiamoa supporto della valorizzazione dell'India con un impatto positivo sui dati finanziari del gruppo FILA".