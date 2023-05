RES, utile in calo a 1,44 milioni nel 2022. Dividendo di 0,01 euro

RES

(Teleborsa) -- Recupero Etico Sostenibile, società molisana quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il 2022 con unpari a 17,9 milioni di euro (16,1 milioni nel 2021),pari a 3,32 milioni di euro (4,57 milioni nel 2021),al 18,5% (28,4% nel 2021) epro-forma pari a 1,44 milioni di euro (1,51 milioni nel 2021). L'Indebitamento finanziario netto adjusted è pari a 3,989 milioni di euro (3,215 milioni nel 2021)."E` stato un anno avvincente e pieno di sfide che ci ha condotti al debutto in Borsa, avvenuto nel maggio scorso, dove siamo stati accolti con grande interesse e fiducia da parte degli investitori - ha commentato l'- La quotazione porterà valore ai nostri progetti di crescita e, grazie ad un'attenta gestione, in un contesto macroeconomico tutt'altro che semplice, siamo riusciti a gestire bene ogni criticità come dimostrano i principali indicatori di bilancio. Abbiamo davanti un periodo intenso per realizzare i progetti presentati in sede di IPO e su cui stiamo lavorando con fiducia e positività".Il CdA ha proposto di destinare come segue l'utile di esercizio di 184.178 euro: 9.210 ad incremento della Riserva legale; 126.992 da destinare a(0,01 per azione); 47.976 da riportare al successivo esercizio. Il dividendo sarà messo in pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 12 luglio 2023, previo stacco della cedola il 10 luglio 2023. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata all'11 luglio 2023.