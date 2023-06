Cherry Bank e Banca Popolare Valconca firmano accordo quadro per la fusione

(Teleborsa) -, banca veneta nata dall'operazione di fusione per incorporazione di Cherry 106 in Banco delle Tre Venezie, e, istituto con sede a Morciano di Romagna, hanno comunicato di averche disciplina termini, condizioni e impegni delle parti nell'operazione didi Banca Popolare Valconca in Cherry Bank.Per Banca Popolare Valconca rappresenta ilche ne ha determinato l'assoggettamento ad amministrazione straordinaria alla fine dello scorso anno, con la fusione che consentirà di recuperare redditività grazie all'ibridazione con il business model di una banca specializzata. Cherry Bank mira invece adcon l'integrazione del Banco delle Tre Venezie nel 2021, confermando la capacità di adattarsi tatticamente alle nuove sfide del mercato.Nel dettaglio, l'accordo quadro prevede l'assegnazione ai soci Banca Popolare Valconca di azioni ordinarie di nuova emissione di Cherry Bank - nel rapporto di una azione ordinaria di Cherry Bank per ogni azione ordinaria Banca Popolare Valconca - grazie alle qualipost fusione."L'obiettivo è quello di consolidare il posizionamento di Cherry Bank come banca specializzata dal profilo contemporaneo, conservando il proprio radicamento nel territorio. L'operazione di fusione consentirà di massimizzare le prospettive di redditività derivanti dal business model di Cherry Bank, beneficiando dei valori distintivi della banca", commenta, AD e azionista di riferimento di Cherry Bank."La sottoscrizione dell’Accordo Quadro con Cherry Bank giunge al termine di una strutturata e trasparente procedura competitiva, avviata nel mese di gennaio ed aperta a banche, intermediari finanziari e fondi di investimento con esperienza nella partecipazione in istituzioni finanziarie. L'offerta ricevuta da Cherry Bank è stata l’unica che rispettasse i requisiti richiesti dalla procedura in termini di perimetro di Banca Popolare Valconca oggetto di aggregazione, di valorizzazione del rapporto con i soci attuali, di rafforzamento patrimoniale e di tutela del personale e della vocazione territoriale della Banca", affermano i commissari straordinari di Banca Popolare, Valconca