Italgas colloca bond per 500 milioni di euro, domanda per 1,6 miliardi

(Teleborsa) -ha concluso con successo il lancio di unacon scadenza giugno 2032, a tasso fisso e per un ammontare didi euro, cedola annua pari a 4,125%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).L'operazione ha registrato unadi circadi euro, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.La società "ha colto l'occasione per effettuare undei fabbisogni finanziari futuri, estendendo la durata media del portafoglio obbligazionario", si legge in una nota.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da. Le obbligazioni saranno quotate presso la