Macy's taglia guidance annuale su rallentamento domanda

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha chiuso il primo trimestre del 2023 conpari a 4,98 miliardi di dollari, in calo del 7% rispetto al primo trimestre del 2022. Lesono state in calo del 7,9% su base di proprietà e del 7,2% su base di proprietà più licenza. Ilè stato del 40,0%, in aumento rispetto al 39,6% del primo trimestre del 2022. L'è stato di 155 milioni di dollari, o 56 centesimi per azione, rispetto ai 286 milioni di dollari, o 98 centesimi per azione, dell'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,45 dollari su ricavi per 5,04 miliardi di dollari."Abbiamo pianificato l'anno ipotizzando che la salute economica del consumatore sarebbe stata messa in discussione, ma a partire dalla fine di marzo lenelle nostre categorie discrezionali", ha affermato il CEO Jeff Gennette.Macy's oracomprese tra 22,8 miliardi e 23,2 miliardi di dollari per l'anno, in calo rispetto a un intervallo precedente di 23,7-24,2 miliardi di dollari, e uncompreso tra 2,70 e 3,20 dollari, una notevole riduzione rispetto alla precedente guidance di 3,67-4,11 dollari per azione.