USA, ADP: a maggio 278 mila occupati in più, sopra le attese

(Teleborsa) - Molto meglio del previsto l'andamento dei. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 278 mila posti di lavoro, dopo i 291 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 296 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 170 mila unità.È quanto indica il, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 2 giugno 2023.La crescita maggiore è quella del settore dei(+168 mila), in particolare Leisure/hospitality (+208 mila) e Trade/transportation/utilities (+31 mila). Nel settorei posti di lavoro diminuiscono di 48 mila unità, mentre in quello delleaumentano di 64 mila unità.A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un aumento degli occupati di 235 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un incremento di 140 mila e l'industria didimensioni una diminuzione di 106 mila."Questo è il secondo mese in cui assistiamo a un calo di punti percentuali nella crescita salariale per chi cambia lavoro - ha dichiarato Nela Richardson, chief economist di ADP - Lae l'inflazione guidata dai salari potrebbe essere meno preoccupante per l'economia nonostante le assunzioni robuste".