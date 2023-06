BTP Valore, ordini superano 4 miliardi. Meglio del BTP Italia

(Teleborsa) - Partenza sprint per la prima emissione delper i piccoli risparmiatori. Glialle 14:47, con 139 mila contratti. Il collocamento è partito oggi, lunedì 5 giugno, e andrà avanti fino a venerdì 9 giugno (salvo chiusura anticipata).Il Tesoro ha fissato leal 3,25% per i primi due anni e al 4% per i successivi due, con undi 0,5% per chi detiene il titolo fino alla scadenza. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.Ildel titolo durante il periodo di collocamento - sul mercato MOT di Borsa Italiana - èLe prenotazioni del BTP Valore hanno anche collocato a marzo 2023 . In quel caso il(dei tre destinati ai piccoli risparmiatori) aveva registrato 3,637 miliardi di euro gli ordini con 132.334 contratti sottoscritti. Il BTP Valore si candida quindi a superare i 9,91 miliardi raccolti dalla diciannovesima emissione BTP Italia, anche se sembra comunque molto lontano il record della sedicesima emissione del BTP Italia che aveva raccolto 22,3 miliardi di euro a maggio 2020.II BTP Valore è lariservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail) e dimostra la volontà del Tesoro di continuare a incanalare iverso obbligazioni pubbliche in una fase in cui la Banca centrale europea (BCE) ridurrà il suo peso tra i titolari del debito italiano.