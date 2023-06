Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee con occhi a BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori maggiormente focalizzata sui dati macroeconomici, per verificare o meno uno scenario recessivo e provare ad anticipare le scelte delle principali banche centrali del mese di giugno.La presidente della BCEha detto che "gli ultimi dati disponibili suggeriscono che gli indicatori delle pressioni inflazionistiche di fondo rimangono elevati e, sebbene alcuni mostrino segni di moderazione, non vi è alcuna prova evidente che l'inflazione core abbia raggiunto il picco". Il numero uno della Bundesbank ha invece detto che la BCE ha ancora bisogno di diversi aumenti dei tassi d'interesse per contenere l'inflazione e "non è certo che i tassi possano raggiungere il picco entro quest'estate".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,071. Lieve aumento dell', che sale a 1.956,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,23%), raggiunge 72,62 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +168 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,05%.tentenna, che cede lo 0,54%, resta vicino alla parità(-0,1%), e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,96%.Giornata “no” per la, in flessione dello 0,78% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 28.959 punti, in calo dello 0,77%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,69%; senza direzione il(-0,14%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,61%. Resistente, che segna un aumento dell'1,49%.avanza dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -2,91%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,41%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,39%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,29%),(+3,52%),(+2,95%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,99%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,05%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.