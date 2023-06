Wall Street in stand-by dopo il rally, attesa per mosse Fed

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare le possibilità che lasospenda gli aumenti dei tassi di interesse alla sua prossima riunione di politica monetaria. Venerdì, i dati sul mercato del lavoro di maggio ha sorpreso verso l'alto, con un aumento di 339 mila dei nonfarm payrolls e revisioni per i due mesi precedenti per un totale di 93 mila posti."Alla luce dei discorsi e dei dati recenti, il, chiarendo che a questo punto la velocità di crociera dei rialzi sarà più contenuta, senza necessariamente avere raggiunto il picco, con interventi a riunioni alternate, basati anche sul flusso di informazioni disponibili", hanno commentato gli analisti diLadella scorsa settimana - con Biden che ha firmato il Fiscal Sustainability Act of 2023 per sospendere il limite del debito e vincolare la crescita della spesa discrezionale fino a inizio 2025 - ha suscitato reazioni limitate sui mercati finanziari, in quanto ampiamente scontata.Diversi titoli sono toccati dallada parte di S&P Dow Jones. In particolare,(società californiana di sicurezza informatica) sostituirà nell'S&P 500 e DISH Network sostituirànell'S&P SmallCap 600.- tra cui i pesi massimi- beneficiano della corsa del petrolio, dopo che l'si è impegnata a tagliare la produzione di un altro milione di barili al giorno da luglio.Occhi puntati anche su, in vista delladi software, dove è ampiamente previsto l'annuncio di un nuovo visore per realtà aumentata.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.745 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.292 punti. Leggermente positivo il(+0,39%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,33%).