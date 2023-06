Borse europee positive. BTP Valore, oltre 5 miliardi di ordini

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., dove è tornato protagonista il risiko bancario, con l 'ipotesi di un'aggregazione tra Banca Monte Paschi Siena e Bper Banca che ha avuto conseguenze diametralmente opposte sui titoli. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Il focus degli investitori si concentra sulle banche centrali, dopo che la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha sottolineato che non ci sono segnali chiari che l'inflazione abbia raggiunto il picco. Sul fronte Fed, invece, i dati macroeconomici deboli sui servizi, pubblicati negli USA, portano a scommettere su una pausa del ciclo rialzista dei tassi americani. Intanto, in Australia la banca centrale ha sorpreso il mercato alzando i tassi di 25 punti base e segnalando nuovi rialzi in futuro.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,069. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un -0,12%.Balza in alto lo, posizionandosi a +172 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,09%. Ildi sottoscrizioni, nel secondo giorno di contrattazioni. Sono oltre quota 181.500 i contratti passati di mano.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,18%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%; resta vicino alla parità(+0,11%). Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.138 punti.di Milano, troviamo(+5,01%),(+2,82%),(+2,60%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,90%.Tentenna, che cede lo 0,83%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+5,25%),(+3,80%),(+2,84%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,33%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%.Tra i dati08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1,3%; preced. -3,4%).