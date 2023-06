CDP inaugurato nuovo ufficio a Bruxelles ospiterà diverse società del Gruppo e di PagoPA

(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi a, alla presenza dell’Ambasciatrice presso il Regno del Belgio per l’Italia,il nuovo ufficio di rappresentanza europea che ospiterà le delegazioni di, di diverse società del Gruppo CDP e di PagoPA.L’evento si è svolto alla presenza di:, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di CDP;, Presidente di Autostrade per l’Italia;, Presidente di Snam;, Amministratore Delegato di Italgas;, Executive Commity Member di NEXI;, Direttore Regolamentazione e Affari Europei di Open Fiber;, Amministratore Unico di PagoPA.Laconsentirà un potenziamento sostanziale dell’operatività in ambito europeo delle società presenti, favorendo il lavoro congiunto su tematiche chiave per uno sviluppo sostenibile da un punto di vista economico, sociale e infrastrutturale dell’Italia. L’ampliamento delle attività a Bruxelles, infatti, porterà ad un consolidamento dellecon le principali istituzioni e società omologhe, in un contesto in cui la collaborazione e il dialogo continuo con lericoprono un ruolo sempre più centrale per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Paese, rafforzando al contempo le relazioni con i peers europei del Gruppo CDP e delle aziende coinvolte.Tra glidel nuovo assetto, un coordinamento continuo con tutte le realtà rappresentate per l’eventuale valutazione di proposte ed iniziative congiunte su temi chiave per l’Italia e l’EU tra cui: cambiamento climatico ed approvvigionamento energetico, infrastrutture sostenibili, digitalizzazione e innovazione.