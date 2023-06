Eurozona, de Guindos (BCE): unione bancaria incompleta è vulnerabilità chiave

(Teleborsa) - "Il sistema finanziario dell'eurozona ha recentemente superato uno stress test nella vita reale. Allo stesso tempo, gli eventi di questa primavera hanno sottolineato l'. La turbolenza dei mercati finanziari e il contagio da Stati Uniti e Svizzera sarebbero stati molto più contenuti se fossimo stati più vicini ai nostri obiettivi". Lo ha affermato, Vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un evento a Bruxelles."Il completamento dei progetti di unione bancaria e dei mercati dei capitalipubblici e privati - ha aggiunto - Entrambi sono fondamentali per migliorare l'integrazione e la stabilità nel sistema finanziario della zona euro e garantiranno inoltre che i finanziamenti per le transizioni verde e digitale siano disponibili per affrontare le sfide future".Secondo de Guindos, la turbolenza osservata nei mercati finanziari questa primavera "è un tempestivo promemoria dei vantaggi di una forte regolamentazione e supervisione" e "sebbene standard normativi adeguati rappresentino la prima linea di difesa contro i fallimenti bancari, devono essere supportati da una seconda linea di difesa sotto forma di una".L'economista spagnolo ha sostenuto che la grande lacuna del quadro istituzionale dell'eurozona è ancora il. "Finché l'assicurazione dei depositi rimarrà a livello nazionale, il nesso stato sovrano-banca continuerà a essere una fonte di frammentazione nell'unione bancaria, poiché il livello di fiducia nella sicurezza dei depositi bancari può variare da uno Stato membro all'altro".In una crisi - ha sostenuto - "corriamo il rischio di deflussi di depositi verso altri Stati membri e soggetti non bancari, esacerbando in tal modo lo stress sistemico di liquidità. Un'per il settore bancario dell'UE e ostacola i progressi verso una maggiore integrazione del sistema finanziario".