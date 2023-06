HQF sale in Borsa su copertura aumento di capitale da investitori istituzionali

High Quality Food

(Teleborsa) -, primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, è ilnella seduta odierna, dopo che ieri sera ha comunicato di aver ricevuto richieste di sottoscrizione a copertura della quota inscindibile dell'(deliberato lo scorso 18 maggio 2023) per 2,52 milioni di euro provenienti da 14 investitori istituzionali.La società procederà adprovenienti daper un totale di 2,07 milioni di euro, mediante emissione di 1.863.750 nuove azioni al prezzo unitario di 1,11 euro per azione."Siamo profondamenteche gli investitori hanno mostrato nei confronti della nostra azienda e del nostro modello di business - ha commentato l'- I nostri progetti di crescita continuano e daranno maggior forza al piano di sviluppo che abbiamo presentato in occasione della quotazione in Borsa e che stiamo perseguendo con determinazione e passione".Il titolo High Quality Food mostra un, mostrando tuttavia volumi molto limitati (controvalore di 2.617 euro in 3 contratti nella prima parte di seduta). La società era sbarcata in Borsa a giugno 2022 con un prezzo di collocamento pari a 1,90 euro per azione.