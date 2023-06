Salcef, contratto da 70 milioni di euro per manutenzione ferrovie in Umbria

Salcef

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha comunicato che le controllate Salcef S.p.A. ed Euroferroviaria S.r.l. si sono aggiudicate laper i lavori didelle tratte Perugia Ponte San Giovanni - Terni e Città di Castello - Sansepolcro (linea ex Ferrovia Centrale Umbra).La gara, finanziata dai fondi PNRR, ha une interesserà un totale di circa 100 km di binario, si legge in una nota.I lavori svolti da Salcef, che comprendono il rinnovo e adeguamento dell'intera sovrastruttura ferroviaria nonché le attività di manutenzione straordinaria e adeguamento delle gallerie, consentiranno ladella linea della ex Ferrovia Centrale Umbra, garantendo nuovamente il collegamento tra Sansepolcro e Terni.