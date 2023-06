Credemholding approva bilancio 2022 e dividendo di 3,3 euro per azione

Credito Emiliano

(Teleborsa) - L'di(società che controlla il 78,83% del capitale sociale di) ha approvato il, che si è chiuso con un utile consolidato di 243,7 milioni di euro. Il dato risulta in crescita del 24% se confrontato con il risultato del 2021, nettato quest'ultimo della componente straordinaria derivante dall'acquisizione della Cassa di Risparmio di Cento.I soci hanno deliberato la distribuzione di unpari a 3,3 euro per azione, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. La cedola sarà messa in pagamento a partire dal 22 giugno 2023 (data stacco) per un monte dividendi complessivo pari a 54,4 milioni di euro.L'utile di Credemholding negliè cresciuto del 72,8%, passando da 141 milioni di euro di fine dicembre 2018 ai 243,7 milioni di euro di fine dicembre 2022.L'assemblea ha inoltre nominato ilper gli esercizi 2023 - 2025, che risulta costituito da: Giulio Morandi (Presidente), Maurizio Bergomi e Gianni Tanturli (Sindaci effettivi), Maria Domenica Costetti e Alberto Artemio Galaverni (Sindaci supplenti).