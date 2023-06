CRH sposta quotazione principale da Londra a New York, abbandona Dublino

CRH

Euronext

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo irlandese che è un colosso mondiale nel settore dei materiali da costruzione, hanno approvato il passaggio a una quotazione primaria negli Stati Uniti presso il(NYSE). Il gruppo manterrà una quotazione standard (da premium) sule cancellerà la quotazione suLe modifiche dovrebbero entrare in vigore intorno al2023, si legge in una nota.CRH ritiene che una quotazione primaria negli Stati Uniti porterà. La società ricorda anche che il Nord America rappresenta circa il 75% dell'EBITDA del gruppo e prevede che gli Stati Uniti saranno un motore chiave della crescita futura per CRH.Si tratta di un grande contraccolpo Euronext Dublin, in quanto CRH rappresenta ildella Borsa (l'Iseq 20), secondo datiaggiornati al 31 marzo 2023.