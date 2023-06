Intesa Sanpaolo e Chora Media presentano Signorine, podcast che racconta le tappe del lavoro femminile in Italia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -presentano, la serie podcast che, con la voce di Serena Dandini, racconta le tappe delin Italia dalla fine dell’Ottocento a oggi attraverso i materiali di diversi archivi tra cui i documenti dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo.Partendo dallee arrivando fino ai tempi recenti, nel corso di cinque episodi si intraprende un avvincente viaggio nella. Signorine è un racconto che accende i riflettori sulle vite di alcune protagoniste dell’emancipazione femminile sul luogo di lavoro, alcune molto note, altre poco conosciute o addirittura dimenticate, tutte però accomunate dalla determinazione al non volersi piegare alle regole imposte dalla società della loro epoca e a lottare contro i pregiudizi in ogni campo.Ognisi focalizza su una professione in particolare e sulle storie di donne che l’hanno scelta, sfidando spesso le convenzioni del loro tempo. In cuffia si susseguono così le vicende storiche di alcune figure note, come Jessie White, che alternò il suo lavoro di infermiera a quello di giornalista. Si passa poi al racconto collettivo delle dattilografe, denominate anche neidell’archivio di Intesa Sanpaolo “signorine”, e di tutte quelle donne lavoratrici che, chiamate in sostituzione provvisoria dei colleghi uomini impegnati al fronte durante i conflitti mondiali, restarono tuttavia sempre relegate a ruoli minori con salari anche dimezzati rispetto alla controparte maschile.Non manca poi il racconto di quelle donne che per prime intrapresero percorsi un tempo proibiti, disseminati di ostacoli e resistenze:, la prima art director nell'Italia degli anni Cinquanta, capace di farsi strada in un mondo ancora maschile fino a divenire direttrice artistica di Mondadori, e a quella, raccontata in prima persona, di, prima donna a laurearsi in Ingegneria Aeronautica in Italia e ancora oggi considerata una delle maggiori esperte di ingegneria aerospaziale.Infine, nell'episodio conclusivo della serie, la narrazione si porta ai giorni nostri, cercando di capire come vivono lein Italia. Perché se è vero che molte cose sono cambiate nel corso degli ultimi decenni, ci sono discriminazioni che persistono.Signorine,realizzata da Intesa Sanpaolo e Chora Media, è disponibile con un episodio a settimana a partire dall’8 giugno sulle principali piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts), YouTube e Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma di contenuti audio di Intesa Sanpaolo che raccoglie voci, storie e idee sul futuro, sostenibilità, inclusione e cultura.