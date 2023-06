Mercato americano positivo in attesa del meeting della Fed

GameStop

Signet Jewelers

Carvana

Adobe

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

sanitario

energia

materiali

Boeing

Merck

Salesforce

United Health

Dow

Nike

3M

Walgreens Boots Alliance

Warner Bros Discovery

Adobe Systems

PDD Holdings

Zscaler

Micron Technology

Moderna

Xcel Energy

Atlassian

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono le mosse e le indicazioni della Fed. Dopo l'atteggiamento ancora restrittivo evidenziato da alcune banche centrali, in particolare quelle del Canada e dell' Australia , glidi giugno, mantenendoli su livelli elevati per lungo tempo.Sul fronte macroeconomico, sono salite più del previsto lenegli USA nella settimana al 3 giugno; i "claims" sono risultati pari a 261 mila unità, in aumento di 28.000 unità rispetto al dato della settimana precedente, e sopra i 235 mila del consensus.Tra gli altri sono calate leggermente le scorte di magazzino ad aprile e sono aumentati secondo attese gli stoccaggi settimanali di gas.Tra le, dopo che l'investitore miliardario Ryan Cohen ha assunto la carica di presidente esecutivo in seguito al licenziamento del CEO e a una perdita maggiore del previsto, e, che ha registrato vendite e utili trimestrali in calo., che ha migliorato le prospettive per il secondo trimestre 2023, e, che ha annunciato che offrirà Firefly a grandi aziende per creare contenuti con AI.Analizzando i, ilsta mettendo a segno un +0,41%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.287 punti. Positivo il(+1,07%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,36%),(+0,97%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,47%) e(-0,46%).Tra i(+2,86%),(+2,04%),(+1,88%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.scende dello 0,92%.mostra -0,5%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%.Al top tra i, si posizionano(+7,16%),(+4,87%),(+4,83%) e(+3,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,97%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,12%.